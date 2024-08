Rientrati in Italia i turisti rimasti bloccati a Madeira

agenzia

Arrivati a Fiumicino con volo emergenza di Wizz Air

ROMA, 18 AGO – E’ terminata questa sera la disavventura di larga parte dei circa 200 turisti italiani rimasti bloccati per quattro giorni a Madeira dopo la cancellazione, la sera del 15 agosto, di un volo Wizz Air per Roma a causa del maltempo, e poi non più riusciti a ripartire. Sono sbarcati, intorno alle 19.30, all’aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo di emergenza da Funchal allestito dalla compagna Wizz Air e dopo un intervento, ieri sera, della Farnesina e la creazione, da parte dell’ambasciatore di Italia a Lisbona Claudio Miscia, di un’ “unità di emergenza” per seguire la situazione dei connazionali presenti sull’isola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA