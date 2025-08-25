Rifiuta di dare da bere a un minore, barman aggredito ad Alghero

agenzia

Polizia sulle tracce di alcuni turisti di un resort

ALGHERO, 25 AGO – Un barman è stato aggredito da alcuni turisti italiani ospiti del villaggio turistico Baia di Conte, nel parco di Porto Conte, ad Alghero. Secondo le prime ricostruzioni, il dipendente della struttura alberghiera si sarebbe rifiutato di dare da bere a un minorenne, ospite del resort con la sua famiglia ma in quel momento sprovvisto del braccialetto di identificazione che permette l’accesso ai servizi e alle aree dello stesso resort. Il barman avrebbe ripreso il ragazzo, i familiari sarebbero così intervenuti in suo aiuto scatenando una lite. Il fatto è avvenuto domenica, come hanno confermato gli investigatori. La Polizia, che sta svolgendo le indagini, ha sentito le testimonianze dei presenti e sta procedendo all’identificazione delle persone coinvolte per ricostruire nei dettagli la vicenda, al momento però, non risulta formalizzata alcuna querela da parte del barman. L’uomo, probabilmente lontano dagli sguardi di altri clienti del resort, sarebbe stato colpito da calci e pugni e costretto a ricorrere alle cure dei medici, gli stessi che gli hanno poi assegnato 20 giorni di prognosi.

