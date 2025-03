Riforma dell’accesso a Medicina,domani l’approvazione definitiva

agenzia

Stop quiz ingresso e numero chiuso dal prossimo anno accademico

ROMA, 10 MAR – Domani alla Camera è previsto il voto finale della riforma per l’accesso alla facoltà di Medicina. Essendo la riforma già stata varata al Senato, l’approvazione sarà in via definitiva. Dunque già dal prossimo anno accademico, nelle università pubbliche, verrà abolito il quiz di ingresso. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha sempre assicurato che i tempi dei decreti attuativi saranno molto rapidi. “L’Università italiana volta pagina – scrive la ministra oggi a Il Messaggero – gli atenei non si presenteranno più con l’insopportabile dicitura ‘numero chiuso’ ma con le porte aperte di chi ha l’ambizione di accogliere studenti e formarli per diventare bravi medici”.

