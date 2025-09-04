Riforma esame di maturitá, Valditara “Rivediamo l’orale”

Istruzione

Quattro materie obbligatorie e l'eliminazione della discussione sul "documento" che aveva creato incertezze e polemiche sui contenuti della prova

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante la riforma dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, misure per la valorizzazione del personale scolastico e per la sicurezza dei viaggi d’istruzione. “Con questo decreto l’Esame di Stato torna a essere Esame di Maturitá, con l’obiettivo di valutare la crescita complessiva dello studente, il suo grado di autonomia e responsabilitá. Rivediamo a tal fine l’orale, che dal prossimo anno tutti gli studenti dovranno regolarmente sostenere per poter essere promossi: chi fará volontariamente scena muta sará bocciato; diamo anche valore alle azioni particolarmente meritevoli che denotano responsabilitá e impegno del candidato. Viene eliminata la discussione sul ‘documento’ che aveva creato incertezze sui contenuti della prova, si porteranno invece all’orale quattro materie caratterizzanti all’insegna di maggiore serietá e serenitá. La Maturitá entra cosí in quel percorso riformatore che abbiamo avviato sin dall’inizio del nostro mandato ridando centralitá alla persona dello studente. Con lo stesso decreto, stanziamo 240 milioni una tantum per il contratto della scuola, per riconoscere ulteriormente il lavoro di tutto il personale scolastico”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Fondamentale anche la trasformazione dei PCTO in Formazione scuola-lavoro, un cambio di denominazione che vuole evidenziare la stretta relazione che deve esservi tra formazione scolastica e mondo del lavoro, e il passaggio del modello del 4+2 da sperimentale a ordinamentale. Di particolare importanza poi”, aggiunge Valditara, “la norma, introdotta d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che innalza i requisiti di sicurezza dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, tutelando in particolare le esigenze connesse alla partecipazione alle gite da parte dei ragazzi con disabilitá.