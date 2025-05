Rimessa in sicurezza la fontana del Carciofo a Napoli

agenzia

Durante la festa per lo scudetto era stata danneggiata da tifosi

NAPOLI, 24 MAG – E’ stata rimessa in sicurezza in poche ore, a Napoli, la fontana del Carciofo danneggiata dai tifosi durante la festa per la vincita dello scudetto. Qesta mattina, su richiesta del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sono immediatamente intervenute le squadre di Napoli Servizi, Abc e Asia Napoli per ripulire e mettere in sicurezza la fontana in Piazza Trieste e Trento. L’area è stata ripulita dai rifiuti e dai detriti lasciati dalle transenne divelte, che hanno in ogni caso consentito di attutire i danni, ed è stata installata una nuova recinzione di sicurezza. Nei prossimi giorni continueranno gli interventi.

