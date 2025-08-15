Rinforzate le misure di sicurezza alla Base Usa di Aviano

agenzia

In seguito alla diffusione di specifici alert

TRIESTE, 15 AGO – Da alcuni giorni, dopo una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sulla scorta di specifici alert internazionali, le misure di sicurezza alla Base Usaf di Aviano sono state ulteriormente rinforzate. Lo apprende l’ANSA dalla Prefettura di Pordenone. Non sono stati forniti ulteriori dettagli rispetto alle possibili minacce e ricevute – “per motivi di comprensibile riservatezza” – ma viene ribadito che i dispositivi attuati, anche con l’arrivo di specifici reparti, “garantiscono la massima tranquillità”.

