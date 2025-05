Rinnovabili nel caos tra mancanza di incentivi e un decreto da riscrivere: la Sicilia rischia grosso

Energie pulite

Tutto da rifare per aree idonee e torri eoliche offshore. Nell'isola preoccupazione per i 27mila posti di lavoro legati alla trasformazione del porto di Augusta

In Italia ancora oggi si fa di tutto pur di non fare niente. Proprio nel momento in cui il governo nazionale e anche quello regionale spingono per accelerare sulle energie rinnovabili, il futuro degli investimenti nel settore piomba nel caos, a causa della schizofrenia di chi prende decisioni a livello intermedio.

La prima “bomba” è esplosa venerdì scorso con la pubblicazione del decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che, definendo i contingenti per la seconda procedura di incentivazione ai sensi del Dm Fer2, ossia i settori ammissibili alle aste degli incentivi sulla produzione di energia green (aste che avrebbero dovuto svolgersi, fra l’altro, lo scorso mese di marzo) non ha inserito le tecnologie, galleggianti o fisse, dell’eolico offshore. Ufficiosamente perchè ci sarebbero ancora pochi progetti già approvati (se fosse questa la scusa, il “colpevole” sarebbero la commissione Via-Vas e il ministero che tardano sulle autorizzazioni). Come conseguenza, tutti coloro che avevano presentato progetti per svariati miliardi complessivi si ritrovano da oggi con investimenti non più sostenibili, non potendo più contare sul contributo di 185 euro a MWh prodotto. Per fare l’eolico offshore nel nostro mare dai fondali molto profondi, infatti, occorre affrontare spese enormi che non si potrebbero recuperare senza incentivi pubblici.

A pagare il conto di questa inspiegabile decisione è principalmente la Sicilia, lungo le cui coste sono allocati una trentina di progetti. Già ora potrebbero subire una battuta d’arresto i primi due progetti pronti a partire, il “7Seas Med” a Marsala e il “Med Wind” a Trapani. Ma c’è di peggio: il piano da 50 milioni per potenziare il porto di Augusta trasformandolo nel cantiere di costruzione delle piattaforme galleggianti e delle torri eoliche non avrebbe più senso, e svanirebbero 27mila posti di lavoro per trent’anni. Il settore auspica un ripensamento da parte del Mase, ma in atto non si sa se ciò avverrà e, se sì, a quanto potrebbero ammontare gli incentivi a MWh. Dunque, c’è sicuramente una clamorosa battuta d’arresto per quella che sembrava una valida alternativa alle rinnovabili “onshore”, in quanto l’eolico a mare evita il consumo di suolo.