Rinviato al 14 agosto il Riesame per l’ex assessore Tancredi

agenzia

Il legale: 'Chiesto termine dopo deposito della Procura'

MILANO, 12 AGO – Il Tribunale del Riesame di Milano ha rinviato a giovedì 14 l’udienza per discutere la revoca dei domiciliari per l’ex assessore milanese Giancarlo Tancredi, arrestato lo scorso 31 luglio nell’inchiesta sull’urbanistica. “Sono stati depositati stamattina da parte della Procura dei documenti ulteriori e quindi abbiamo chiesto un termine per poter esaminarli”, ha spiegato il legale Giovanni Brambilla Pisone. La stessa richiesta potrebbe essere avanzata dall’avvocato Eugenio Bono, difensore dell’ex componente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni.

