Riparte il primo febbraio dopo 8 anni lo storico tram di Trieste

agenzia

Fermo per incidente dal 2016. Azienda tpl: 'Al via con 19 corse'

TRIESTE, 30 GEN – Riparte sabato primo febbraio la storica trenovia di Opicina, dopo il lungo stop conseguente all’incidente del 2016. Lo annuncia Trieste Trasporti. Nei primi 15 giorni di esercizio – spiega nel dettaglio l’azienda del tpl – il servizio sarà attivo con 19 corse tra piazza Dalmazia e Opicina e sarà operativa una sola vettura. A rendere nota l’imminente ripartenza del servizio era stato a dicembre il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Il tram che collega il centro città con Opicina, sul Carso, era fermo dall’agosto 2016, a causa di un incidente fra due vetture. Negli anni si sono succeduti gare, appalti, burocrazia e vari stop&go, fino all’ok definitivo di Ansfisa arrivato appunto a dicembre. Da febbraio il tram sarà in servizio tutti i giorni con capolinea in piazza Dalmazia e a Opicina. Le vetture non percorreranno l’ultimo tratto di binario fino a piazza Oberdan: tutte le corse partiranno e arriveranno in piazza Dalmazia. Le prime partenze della giornata sono previste da piazza Dalmazia alle 6.53 e da Opicina alle 7.43. L’ultima corsa arriverà a Opicina alle 20.18. Nelle prossime settimane, con il completamento dell’installazione dei nuovi sistemi frenanti, saranno progressivamente messe in servizio anche le altre vetture, spiega Trieste Trasporti. L’attivazione del servizio seguirà quindi una progressiva intensificazione delle corse quotidiane: dal 17 febbraio al 2 marzo saranno 39 con due vetture; dal 3 marzo saranno 58 con tre vetture.

