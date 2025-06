Ripartiti i primi voli dopo il guasto al centro radar

agenzia

Partenze e arrivi bloccati per un'ora e mezza

MILANO, 28 GIU – Sono ripartiti i primi voli tra quelli sospesi dopo il guasto che si è verificato al Centro di controllo d’area di Milano. Lo rivela l’app flighradar24, citata anche da aeroportilombardi.it. Si resta in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell’Enav sul ripristino del traffico aereo. Partenze e atterraggi sono stati bloccati per oltre un’ora e mezza, creando notevoli disagi a Milano, Bergamo, Genova e Torino. Anche l’aeroporto di Torino aveva avvertito del disagio i passeggeri: “Causa avaria del radar di Milano, tutti i voli in partenza e in arrivo sul nord ovest Italia e quindi Torino subiranno dei ritardi” si legge sul sito aeroportoditorino.it. Un avviso dello stesso tenore era stato diffuso dall’aeroporto di Bergamo anche sulle proprie pagine social. Secondo fonti vicine alla Questura, non si sono registrati particolari problemi all’aeroporto di Linate.

