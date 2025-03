Riprende trattativa su ccnl scuola, aumenti 150 euro per i prof

agenzia

130 euro in più in media per il personale Ata

ROMA, 26 MAR – Si è svolto oggi l’incontro tra l’Aran e le organizzazioni sindacali per la ripresa della trattativa sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, per il triennio 2022-2024, che interessa 1,2 milioni di lavoratori. Sono state illustrate ai sindacati le risorse economiche disponibili per il rinnovo contrattuale, suddivise per i diversi settori del comparto. In particolare, gli aumenti medi mensili previsti sono pari a 150 euro per i docenti delle scuole, 142 euro nelle università, 211 euro negli enti di ricerca. Per il personale degli Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) l’aumento medio mensile è di174 euro. E’ di circa 130 euro l’aumento medio per il personale Ata. “La ripresa del negoziato rappresenta un passo significativo per garantire un adeguato riconoscimento economico e professionale ai lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca”, ha spiegato al termine dell’incontro il presidente Aran, Antonio Naddeo. “Siamo consapevoli dell’importanza di giungere a un accordo soddisfacente che valorizzi il personale e risponda alle esigenze di un settore complesso e articolato”, ha aggiunto.

