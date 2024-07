Rischia di annegare in piscina, bimba rianimata dal bagnino

agenzia

La piccola, di 6 anni, è stata portata all'ospedale di Trento

TRENTO, 15 LUG – Una bambina di 6 anni è stata portata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo aver rischiato di annegare in piscina. Secondo le prime informazioni la piccola stava giocando con altri bambini nella vasca esterna della piscina di Andalo quando sarebbe andata a fondo senza più riemergere. Rapido l’intervento del bagnino, che dopo aver portato in salvo la bambina ha eseguito la manovra di rianimazione, andata a buon fine. Sul posto anche i soccorsi sanitari con l’elicottero, allertati verso le 13.30. La piccola, cosciente, è stata portata all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.

