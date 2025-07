Rischia di annegare in piscina, bimbo di 3 anni ricoverato

agenzia

L'episodio nella piscina del complesso ex Lancia di Chivasso

TORINO, 01 LUG – Un bimbo di tre anni ha rischiato di annegare, nel pomeriggio di oggi, all’interno della piscina del complesso ex Lancia di Chivasso, nel Torinese. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è svenuto mentre si trovava in acqua a pochi passi dalla madre. Immediatamente soccorso da alcuni bagnanti è stato poi affidato al personale del 118. Nel giro di alcuni minuti il bimbo si è ripreso, ma è stato comunque trasportato in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, dov’è ora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. In corso gli accertamenti sull’accaduto da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

