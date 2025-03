Rischio frana in A23, chiuso tratto tra Pontebba e Carnia

agenzia

Sensori rilevano attività anomala, code lunghe 3 chilometri

UDINE, 06 MAR – Il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, in ingresso dall’Austria, della A23 Udine-Tarvisio, è stato chiuso al traffico intorno alle 7,30 di stamani in via precauzionale. Il provvedimento è stato deciso dopo che da rilevazioni effettuate dai sensori installati in zona sono risultati movimenti di terreno anomali in un costone. La A23 è il tratto autostradale di collegamento più importante a Est tra Italia ed Austria. I sensori erano stati posizionati, all’ altezza del km 64, dopo un evento franoso verificatosi il 1 aprile 2024. Il personale specializzato dunque effettuerà stamani le verifiche tecniche delle zone adiacenti al sedime autostradale, al di fuori della competenza di Autostrade per l’Italia, secondo quanto previsto dal protocollo condiviso con gli enti locali. Ne dà notizia Aspi, Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Udine. Chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A23 a Carnia.

