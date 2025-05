Rissa a Vibo Valentia durante movida, nove denunciati

agenzia

Episodio risale al 27 aprile scorso, panico tra i passanti

VIBO VALENTIA, 08 MAG – La Polizia di Stato ha denunciato nove giovani, tra cui due minori, coinvolti nella rissa avvenuta la notte del 27 aprile scorso nelle vicinanze di un locale nel centro di Vibo Valentia. La rissa, provocata da futili motivi, aveva provocato panico tra i passanti, determinando un fuggi-fuggi generale. I giovani si sono affrontati con calci e pugni e scagliandosi contro, all’esterno del locale, anche sedie e bottiglie di vetro. La Questura di Vibo Valentia, in una nota, sottolinea il fatto che nessuno, nel momento della rissa, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini svolte dalla Squadra mobile hanno consentito, grazie anche alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, d’identificare tutti i partecipanti alla rissa. Nei loro confronti sono scattati la denuncia in stato di libertà e la notifica degli avvisi orali emessi dal Questore, Rodolfo Ruperti. A tre dei giovani coinvolti é stato notificato anche il foglio di via per tre anni dal comune di Vibo Valentia. Sono in corso accertamenti per valutare l’eventuale emissione di ulteriori misure di prevenzione “in relazione – riferisce la Questura – alla grave situazione di pericolo venutasi a creare per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli accertamenti, benché tempestivi, si sono svolti senza la collaborazione degli avventori del locale, dei passanti o dei titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle vicinanze”.

