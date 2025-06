agenzia

Su un convoglio della linea A alla fermata Barberini

ROMA, 25 GIU – Rissa nella metro di Roma all’altezza di piazza Barberini, in centro. E’ accaduto intorno alle 15. Dalle prime informazioni sarebbe avvenuto su un convoglio e sono stati utilizzati anche spray al peperoncino e bottiglie in vetro. La polizia ha bloccato due partecipanti alla rissa, in fase di identificazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA