Rissa con la futura suocera, arrestato il promesso sposo

agenzia

Lite e botte a festa prematrimoniale, nozze annullate ad Alghero

ALGHERO, 23 GIU – Doveva essere una festa da favola per anticipare il matrimonio, ma il promesso sposo ha fatto a botte con la futura suocera, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, e le nozze sono state annullate. È successo ad Alghero, durante il fine settimana, in una villa affittata per più giorni da una coppia di futuri sposi – lui 36enne sassarese, lei di origine ceca – proprio per prepararsi con una super festa al matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare domenica al Comune di Sassari. Durante la festa lo sposo e sua suocera hanno litigato, complice il tasso alcolico, pare per questioni legate al catering. I due sono venuti alle mani ed entrambi hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Quando i militari sono arrivati nella villa, il futuro sposo ha prima cercato di baciarli, poi di prendere una delle loro pistole, quindi è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi il 36enne, difeso dall’avvocato, Marco Palmieri, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Sassari, per la convalida dell’arresto, e la pm Alessia Sanna ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma.

