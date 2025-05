Rissa con machete a Bolzano, tre giovani saranno espulsi

agenzia

Rinvenuti in un appartamento le due repliche in alluminio

BOLZANO, 29 MAG – Proseguono le indagini della Squadra mobile di Bolzano sulla violenta rissa con machete scoppiata nella notte tra sabato e domenica scorsi in pieno centro storico. Gli investigatori della questura hanno acquisito e analizzato nuovi filmati, sia da telecamere di sorveglianza che da video amatoriali, che hanno permesso di ricostruire l’episodio e identificare altri tre protagonisti dello scontro. Si tratta di tre giovani di origine marocchina, di 23, 20 e 18 anni, residenti tra Bolzano e la Bassa Atesina, regolari sul territorio ma già noti alle forze dell’ordine. I tre, provenienti da Piazza delle Erbe, avrebbero aggredito un altro gruppo nei pressi di un panificio. Due di loro hanno impugnato machete – risultati poi essere repliche in alluminio usate nelle arti marziali – colpendo uno degli aggrediti prima di darsi alla fuga. Durante le perquisizioni domiciliari, la Polizia ha sequestrato le armi e gli abiti usati nella rissa, riconoscibili nei video acquisiti. I tre sono stati denunciati alla Procura per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha avviato le procedure per la revoca dei permessi di soggiorno, in vista di possibili decreti di espulsione. “Solo per un caso fortuito – ha sottolineato Sartori – non si sono verificate conseguenze ben più gravi. L’obiettivo resta quello di garantire legalità e sicurezza, contrastando episodi di violenza che minano la convivenza civile”. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri coinvolti nei due episodi di violenza urbana avvenuti nel centro cittadino.

