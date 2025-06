Rissa davanti discoteca, giovane ferito a martellate

agenzia

E' gravissimo, episodio avvenuto all'alba a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO, 02 GIU – Un giovane, cittadino di origini georgiane, residente a Udine, è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta stamani, attorno alle 5, all’esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine.

