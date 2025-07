Rissa in comunità fra 60 minorenni stranieri non accompagnati

agenzia

Intervento dei carabinieri al Civiform in Fvg. Nessun ferito

CIVIDALE DEL FRIULI, 20 LUG – Una gigantesca rissa con botte, spintoni e urla tra una sessantina di minorenni stranieri non accompagnati, è avvenuta venerdì sera nella Comunità per l’integrazione socioculturale annessa al Civiform di Cividale (Udine). Soltanto l’intervento di una quindicina di carabinieri su richiesta di educatori e responsabili – riporta il quotidiano friulano Messaggero Veneto – ha interrotto gli scontri, nei quali tra l’altro nessuno è rimasto ferito. I ragazzi si erano affrontati – secondo la ricostruzione del quotidiano – prima in un cortile interno e poi nelle camere. Qualcuno ha anche svuotato un estintore in uno dei corridoi. I carabinieri ritengono che si siano affrontati due gruppi: egiziani e bengalesi, per motivi ancora da chiarire. La direttrice generale del Civiform, Chiara Franceschini, intervistata dal Messaggero Veneto, ha spiegato che da tempo è stato chiesto l’allontanamento di un ospite che avrebbe bisogno di uno specifico supporto per problemi sanitari. “Il nostro obiettivo è accompagnare questi ragazzi che sono sottoposti alla normativa di protezione internazionale al raggiungimento dei 18 anni con competenze che possano essere spese qui sul territorio, per dare dignità alla persona e alla comunità che li ha accolti. Io credo tanto in questo modello”, ha aggiunto.

