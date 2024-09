Rissa in discoteca nel Veneziano, giovane in fin di vita

Disordini

Coinvolto anche un militare americano

Un giovane è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Portogruaro (Venezia) dopo essere stato raggiunto da almeno tre coltellate alla schiena nel corso di una rissa che si è scatenata, la scorsa notte, nel parcheggio di una nota discoteca della zona. Per cause al vaglio dei carabinieri, tre giovani – di età compresa tra 20 e 25 anni – hanno avuto un violento alterco al culmine del quale è spuntato un coltello con cui è stata colpita la vittima, un giovane di origini straniere. I militari dell’Arma hanno fermato due sospettati che sono stati sottoposti, dal medico legale Antonello Cirnelli, nella caserma dell’Arma di Portogruaro, ad accertamenti per verificare la compatibilità delle ferite della vittima con quelle riportate dai due presunti aggressori. Uno dei fermati è un militare della base Usaf di Aviano. Sulla vicenda la Procura di Pordenone osserva il massimo riserbo: l’ipotesi di reato è tentato omicidio.

