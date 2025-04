Rissa nel centro storico di Potenza, un 16enne accoltellato

agenzia

Non è in gravi condizioni. Indagano le forze dell'ordine

POTENZA, 18 APR – Al culmine di una rissa scoppiata ieri sera nel centro storico di Potenza, un giovane di 16 anni è stato accoltellato, riportando ferite non gravi. L’episodio è avvenuto nei pressi di piazza Mario Pagano, la principale del capoluogo lucano. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine. Il 16enne è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, da cui è stato dimesso poco dopo. Stamani, l’episodio – non comune in una città quasi sempre tranquilla come Potenza – è al centro del dibattito sui social, con polemiche anche politiche sulla sicurezza nel centro storico e in altre zone del capoluogo lucano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA