Rissa tra migranti per un monopattino, 2 feriti a Cagliari

Botte dopo un furto davanti al Centro di accoglienza

CAGLIARI, 25 GIU – Momenti di tensione durante la notte all’esterno del Centro di accoglienza per migranti di Monastir (Cagliari), a seguito di un’aggressione seguita dal furto di un monopattino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane tunisino di 19 anni mentre rientrava al Centro a bordo di un monopattino, vicino al kartodromo, sarebbe stato accerchiato da un gruppetto di persone, di verosimili origini pakistane e afghane, che, armate di bastoni, lo avrebbero colpito ripetutamente, provocandogli escoriazioni e contusioni, per poi dileguarsi dopo essersi impossessati del monopattino. In difesa del giovane sarebbero intervenuti due connazionali e un cittadino afghano di 24 anni, anch’egli ospite della struttura, che lo avrebbero aiutato a ripararsi all’interno del Centro rimanendo coinvolti nell’aggressione. Sul posto sono subito arrivate le pattuglie dei carabinieri di Dolianova e di Siurgus Donigala, del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Dolianova, tre volanti della polizia di Stato della Questura di Cagliari e un’ambulanza del 118. Il giovane tunisino ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu, mentre l’afghano al Santissima Trinità: non sono gravi. “Le prime ipotesi investigative fanno ritenere che aggressori e aggredito si conoscessero e il movente dell’aggressione possa essere riconducibile a dissidi personali e tensioni maturate nel tempo”, spiegano i carabinieri. Sono in corso le indagini per identificare gli autori dell’aggressione e recuperare il monopattino.

