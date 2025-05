Rissa tra studenti a Torino, due feriti a coltellate

agenzia

Accaduto fuori dalla scuola Arti e Mestieri, indaga la polizia

TORINO, 19 MAG – Due ragazzi di 16 e 18 anni si sono accoltellati fuori dall’istituto di formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di corso Benedetto Brin 26, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L’episodio risale a venerdì scorso, poco dopo l’uscita da scuola intorno alle 14. Sulla vicenda indaga la polizia, ma al momento non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione. Il 18enne, di origine senegalese, è stato ferito al gluteo destro con un’arma da taglio ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco in codice verde. Il 16enne, egiziano, è stato poi rintracciato dagli agenti: era ferito alla schiena ed è ricoverato alle Molinette, dove si era recato da solo per farsi medicare. Anche le sue condizioni non sono gravi.

