Rissa vicino a centro accoglienza Sassari, assolti i 13 imputati

La procura aveva chiesto condanne da 4 a 7 mesi di reclusione

SASSARI, 13 GIU – Prove mancanti, insufficienti, contraddittorie. La giudice del Tribunale di Sassari, Sara Pelicci, ha pronunciato questa mattina la sentenza di assoluzione per tutti i tredici imputati a processo per la maxi rissa che nell’ottobre 2017 coinvolse una settantina di persone e vide affrontarsi un gruppo di ragazzi sassaresi e un gruppo di extracomunitari ospiti nel vicino centro di accoglienza Pime di via Solari. La Procura aveva chiesto la condanna degli imputati con pene da 4 a 7 mesi di reclusione. La giudice ha, invece, ritenuto valide le tesi del pool di avvocati difensori composto da, Pierluigi Olivieiri, Guido Demartis, Letizia Doppiu Anfossi, Mariano Mameli, Marco Manca, Sabrina Mura, Giuseppe Onorato, Marco Palmieri, Gabriela Pinna Nossai e Martina Salaris, e ha assolto tutti gli imputati perché non è stato provato che siano stati loro a partecipare agli scontri. La rissa scoppiò in piazza Dettori, nel rione Santa Maria di Pisa: le due fazioni si affrontarono con bastoni, cinghie e bottiglie. Due ragazzi stranieri e uno sassarese rimasero feriti e uno di loro fu trasportato al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Sul posto arrivarono decine di poliziotti e carabinieri che per giorni monitorarono la situazione nel quartiere, diventato una polveriera. Ad alcuni degli imputati era stato contestato anche il reato di violenza privata, perché accerchiarono e colpirono l’auto del direttore del centro di accoglienza, insultandolo e minacciandolo.

