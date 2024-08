Risse tra ragazzini, stretta su controlli alcolici a minori

agenzia

Comune diffonde avviso a locali e supermercati

TRIESTE, 05 AGO – In tutti i locali e i supermercati di Muggia (Trieste), compresi anche i chioschi del lungomare, sono stati distribuiti avvisi che rammentano agli esercenti il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minorenni. Si tratta di un’operazione del Comune nel tentativo di evitare che si ripetano episodi di disordini con risse e pestaggi da parte di giovani e giovanissimi. Questi in alcuni casi avevano infatti anche assunto bevande alcoliche e, soprattutto, avevano acquistato a Muggia le bevande stesse. Nell’avviso si ricordano ai titolari delle varie attività anche le sanzioni previste: per la vendita di bevande alcoliche a minori di 18 anni la sanzione amministrativa pecuniaria va da 250 a mille euro. Per la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni, è previsto l’arresto fino a un anno. Continuano i controlli per il rispetto del divieto da parte della Polizia Locale. Più in generale, è da giorni intensificato il monitoraggio da parte delle forze dell’ordine nella zona.

