Ristoratore sardo colto da ictus a Bali, raccolta fondi per cure

agenzia

Il locale della famiglia protagonista in tv con Little Big Italy

CAGLIARI, 03 DIC – Si trova ricoverato in gravi condizioni in Thailandia, al Bangkok Hospital Samui, Armando Puddu, un ristoratore sardo di 68 anni che la scorsa settimana, durante una vacanza a Koh Samui, ha avuto un ictus emorragico mentre era a letto e ora la famiglia non riesce a far fronte alle ingenti spese per le cure mediche. “I miei genitori si sono trasferiti dall’Italia circa 12 anni fa e sono iscritti all’Aire. Erano arrivati da Bali, dove risiedono, per una vacanza ma mio padre ha avuto l’ictus – spiega all’ANSA il figlio Edoardo – Stavano viaggiando con un’assicurazione sanitaria nazionale che però non copre tutte le spese che ammontano a circa 5mila euro al giorno. Da circa 24 ore è stato risvegliato dal coma e siamo riusciti a parlarci: ci ha anche riconosciuto ma finché si trova in terapia intensiva non è possibile spostarlo. Il nostro obiettivo è riportarlo a casa sua a Bali, quando starà meglio per poterlo accudire lì dove i miei hanno la casa e dove ci siamo anche io e mia sorella”. La famiglia Puddu, originaria di Cagliari, di recente è stata protagonista del programma televisivo Little Big Italy, in onda sul canale Nove, con il loro ristorante “Like at Home” di Bali, chiuso però da due mesi, mentre restano aperti i locali dei figli, Sa Domu e Shardana. Ora, però, si trovano a fronteggiare una lotta disperata per salvare Armando. Dopo aver esaurito tutte i fondi a disposizione per pagare l’ospedale, i familiari hanno lanciato una campagna di raccolta fondi on line per affrontare i costi delle cure, circa 5.000 euro al giorno.al Bangkok Hospital Samui, una clinica privata. L’ambasciata italiana, racconta Edoardo “ci ha offerto supporto per quando dovremmo spostare nostro padre”. Nel frattempo si moltiplicano gli appelli sui sui social e del caso si sono occupati anche i quotidiani sardi. A oggi la famiglia sulla piattaforma di raccolta fondi, è riuscita a raccogliere 43.663 euro ma l’obiettivo è di raggiungere quota 60mila.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA