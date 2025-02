Ritardi sulle ferrovie, situazione in graduale ripresa

agenzia

Tra linee Av Bologna-Firenze, Av Torino-Milano e Bari-Pescara

ROMA, 14 FEB – La circolazione ferroviaria sulla linea Av Bologna-Firenze sta gradualmente tornando alla normalità dopo che un treno si è bloccato intorno alle 11.30 nei pressi di Bologna – il Frecciarossa FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03). Il convoglio ha registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti, rallentando poi la circolazione sulla linea, dove sei Frecce – direttamente coinvolte – hanno viaggiato con ritardi superiori all’ora, mentre sul resto della linea sono stati toccati ritardi fino a 60 minuti sull’Alta velocità. “Ai passeggeri del treno coinvolto è stato predisposto il rimborso integrale del biglietto – prosegue il comunicato -. È stato necessario effettuare il trasbordo in linea su una ‘riserva calda’, ovvero un treno pronto ad essere utilizzato rapidamente in caso di necessità. Durante lo svolgimento delle operazioni i passeggeri sono stati informati puntualmente sullo svolgimento delle operazioni e assistiti nel rispetto del protocollo previsto in questi casi”. Ritardi – risolti dalle 15.30 – anche sulla linea Av Torino-Milano, che aveva subito rallentamenti in prossimità di Novara per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Come risultato, rallentamenti fino a 45 minuti, ad eccezione dei due convogli rimasti fermi sul guasto che hanno maturato fino a 100 minuti di ritardo. Treni lenti anche sulla Bari-Pescara, dove alle 12 ci sono stati altri due problemi tecnici, entrambi risolti alle 15.40. I treni in viaggio hanno registrato ritardi medi di 20 minuti con punte fino a 40 minuti, due Regionali cancellati e due limitati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA