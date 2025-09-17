Ritira denuncia stalking contro figlio, ‘ho un cuore di mamma’

agenzia

Processo va avanti. Giudice la rassicura: "I cc ci sono sempre"

TORINO, 17 SET – “Il mio cuore di mamma non mi permette di continuare”. Con queste parole oggi in tribunale a Torino una donna di 70 anni ha annunciato il ritiro della denuncia per stalking presentata contro il figlio. L’anziana ha poi chiesto: “Non è che poi i carabinieri non arrivano più se dovessi avere bisogno?” ed è stata rassicurata dalla giudice: “Non si preoccupi, di qualsiasi cosa si tratterà i carabinieri ci saranno sempre”. Il processo comunque dovrà continuare, perché ci sono dei nodi giuridici da sciogliere. L’accusa mossa all’imputato, che ora è sottoposto al braccialetto elettronico e nell’agosto del 2024 fu anche arrestato, è di avere vessato la madre, alla quale chiedeva continuamente denaro, con comportamenti disturbanti. L’uomo aveva passato tre anni in una comunità a Mondovì (Cuneo) per risolvere i problemi legati al consumo di bevande alcoliche e stupefacenti. Una volta uscito aveva trovato lavoro ma, secondo quanto ricostruito, aveva ripreso a bere. “Mi portò a casa un gruzzoletto da custodire – ha raccontato la mamma – dicendo che serviva per le mie spese e che ogni tanto, su sua richiesta, potevo dargli qualcosa. Solo che lui chiedeva sempre e spendeva subito tutto. A un certo punto smisi”. In aula la donna ha detto che ogni tanto va a portare la spesa a casa del figlio, “perché è da solo”, lasciando nella propria abitazione il dispositivo per il segnale d’allarme. L’imputazione contempla anche il reato di lesioni ai danni del fratello, che sarebbe stato percosso per avere difeso la madre, e questo crea degli aspetti di procedibilità che verranno discussi nelle udienze successive.

