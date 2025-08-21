Sfoglia il giornale

Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella: ecco perché e i marchi “incriminati”

Si raccomanda ai clienti di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto

Di Redazione |

Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la «possibile presenza di corpi estranei metallici». Lo rende noto il ministero della Salute sul suo sito.

I lotti di mozzarella, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza). «Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto», si legge sul sito del ministero.

