Ritrovata in Spagna la Maserati di Bozzoli

agenzia

E' l'auto che ha usato per lasciare l'Italia, era a Marbella

BRESCIA, 23 LUG – È stata ritrovata dalla polizia spagnola la Maserati Levante di Giacomo Bozzoli, utilizzata dal 39enne per lasciare l’Italia il 24 giugno scorso nel tentativo di sottrarsi alla giustizia. La vettura è stata ritrovata a Marbella, in una stradina secondaria della località scelta da Giacomo Bozzoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la compagna e il figlio prima di svanire nel nulla l’1 luglio in seguito al pronunciamento della Cassazione che lo ha condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di famiglia l’8 ottobre 2015. Bozzoli è stato arrestato nella sua villa sul lago di Garda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA