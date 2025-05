Ritrovata la salma di un escursionista scomparso a dicembre

agenzia

Scoperta fatta da due turisti tedeschi a Merano 2000

BOLZANO, 12 MAG – È stato ritrovato ieri, da due turisti tedeschi, il corpo senza vita di un escursionista nella zona di Merano 2000, a circa 1900 metri di quota. Si tratta di Romen Roman Lair, 61 anni di Silandro, scomparso lo scorso dicembre. Lo riportano i quotidiani Alto Adige e Dolomiten. La denuncia era stata presentata dal fratello ai Carabinieri, ma le ricerche non avevano dato esito. Secondo le prime ipotesi, l’uomo, in gita da solo, potrebbe essere stato colto da un malore e si sarebbe accasciato a terra, morendo sul posto. Ieri mattina, i due turisti hanno notato una giacca arancione tra l’erba, in un tratto boschivo pianeggiante vicino al sentiero numero 3, nei pressi della seggiovia Piffing. Avvicinatisi per controllare, hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e l’elisoccorso Pelikan, che ha trasportato la salma a Merano, dove è stata composta nella cappella mortuaria del cimitero in attesa dell’autopsia. I Carabinieri hanno informato i familiari.

