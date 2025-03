Ritrovata necropoli medioevale sotto il centro di Viterbo

agenzia

La scoperta durante lavori di rifacimento della pavimentazione

ROMA, 02 MAR – Una necropoli è stata scoperta a piazza del Plebiscito durante i lavori Pnrr per il rifacimento della pavimentazione. Dopo mesi di misterioso stop dei lavori nel cantiere che sorge proprio sotto palazzo dei Priori, sede del Comune di Viterbo, ieri mattina la Soprintendenza ha gettato luce sul misterioso fermo che da tempo incuriosiva la cittadinanza, aprendo al pubblico gli scavi, e nel contempo annunciando ufficialmente il ritrovamento di un’antica necropoli medioevale. Durante gli scavi sotto il terreno state ritrovate decine di sepolture, con relativi corredi funerari, appartenenti a persone di diversi ceti sociali dell’epoca. Insieme a questi, i resti di vari edifici che componevano la pianta cittadina dell’epoca. La piazza, originariamente sorta intorno alla chiesa di Sant’Angelo in Spatha del 1050, nei secoli ha subito varie modifiche fino all’aspetto che ha oggi. Ed è proprio da qui che gli scavi verranno estesi fino a via Ascenzi, nella speranza di riportare alla luce una realtà secolare ben più ampia. Gli archeologi, infatti sospettano che quanto ritrovato fino ad ora sia solamente una minima parte di quello che la piazza potrebbe celare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA