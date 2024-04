Ritrovati i corpi di altri due dispersi, salgono a 5 le vittime della strage nella centrale idroelettrica di Suviana

MORTUI SUL LAVORO

Sono stati ritrovati i corpi di due altri dispersi nella strage avvenuta nella centrale idroelettrica di Suviana. Sale così a cinque il numero delle vittime dopo l’esplosione del 9 aprile a Bargi. La stabilizzazione dell’afflusso dell’acqua nei piani allagati, infatti, ha consentito la ripresa delle operazioni da parte dei vigili del fuoco.

Entrambe le vittime sono state rinvenute al piano meno 9. Una delle due è stata identificata. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Bologna, si tratta di Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò (Padova), lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro. Era stato insignito da poco con la stella al merito per il lavoro dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. La moglie è a Bargi. Ancora non identificata la quinta vittima.

A questo punto mancano all’appello solo gli ultimi due dispersi. Le ricerche vanno avanti, ma accanto ai soccorsi e al dolore, però, è anche l’ora delle domande. A partire da una: da cosa si è sviluppata l’esplosione durante il collaudo, che poi ha portato al collasso del solaio e all’allagamento dei locali? Una risposta definitiva per ora non c’è, ma dovrà trovarla un’inchiesta. Ma i fari sono puntati anche sulla situazione dei subappalti che ruotavano intorno ai lavori che interessavano il cantiere.