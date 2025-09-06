Ritrovati i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti friulane

agenzia

I giovani erano in una Casera lontana dal percorso previsto

TRIESTE, 06 SET – Sono stati ritrovati i due escursionisti statunitensi, una giovane di 23 anni e un giovane di 24, che mancavano all’appello da ieri sera, quando erano attesi per il pernottamento al Rifugio Pordenone. Dopo un’ennesima perlustrazione in elicottero, fatta nelle zone ritenute secondarie e più distanti dal percorso canonico, gli escursionisti, dispersi sulle Dolomiti friulane, sono stati individuati all’interno di Casera Bregolina. Ieri sera avevano pernottato in un’altra Casera, proseguendo oggi una parte del cammino verso il rifugio Pordenone, per il quale mancava ancora un’ora e mezza circa di cammino. Erano molto stanchi e sono stati imbarcati per essere portati al rifugio Giaf, dove avevano dormito due notti fa. Sulle loro tracce, da questa mattina, una trentina di soccorritori delle stazioni di Forni di Sopra e Valcellina del Soccorso alpino assieme ai vigili del fuoco. E’ intervenuto anche l’elicottero della Guardia di finanza da Bolzano per una perlustrazione con il sistema di rilevamento dei cellulari, che ha dato esito negativo. I soccorritori si sono mossi lungo i sentieri che i due avrebbero dovuto percorrere tra il Rifugio Flaiban Pacherini e il Rifugio Pordenone, perlustrando anche i sentieri secondari ed eventuali deviazioni intraprese per errore. La Casera in cui sono stati ritrovati si trova a una distanza notevole dal percorso previsto.

