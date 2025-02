Ritrovati illesi i due influencer scomparsi sui monti del Fvg

agenzia

Erano in Val Settimana in una zona priva di copertura telefonica

CLAUT, 19 FEB – “I due ragazzi sono stati ritrovati, illesi, dal Soccorso alpino, in Val Settimana: erano semplicemente impossibilitati a utilizzare lo smartphone, in quanto non c’era segnale”. Lo ha dichiarato, all’ANSA, il sindaco di Claut (Pordenone), Gionata Sturam, annunciando il felice epilogo delle ricerche di Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un Van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever e che documentano i loro spostamenti in Instagram sul profilo Vangolden. “Ieri il Van era all’ingresso della Val Settimana – ha precisato il primo cittadino, che ha personalmente già aggiornato del ritrovamento il fratello del disperso -, una zona che è conosciuta per essere di straordinaria bellezza ma che non ha alcuna copertura telefonica. Appena abbiamo avuto la segnalazione da una nostra compaesana, che li aveva incontrati lungo la strada, la locale stazione del Soccorso alpino si è mobilitata e li ha individuati in pochi minuti”.

