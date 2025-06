Ritrovato in mare a Napoli il cadavere di un uomo, si indaga

agenzia

Non è stato identificato. La scoperta sul lungomare Caracciolo

NAPOLI, 29 GIU – Il cadavere di un uomo la cui identità non è stata ancora accertata è stato rinvenuto in mare a Napoli, nei pressi del molo Alilauro di via Caracciolo, sul lungomare partenopeo. La salma, che è stata avvistata intorno alle 8 galleggiare tra le imbarcazioni, è stata rinvenuta dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e della stazione di Posillipo titolari delle indagini.

