Ritrovato senza vita il 33enne disperso nel vicentino

Scomparso una settimana fa sua auto vicino a Rifugio Campogrosso

RECOARO TERME, 02 GIU – È stato ritrovato senza vita Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da lunedi scorso, le cui ricerche erano state avviate quando ne era stata rinvenuta l’auto parcheggiata al Rifugio Campogrosso. Dopo che questa mattina alcuni passanti hanno rinvenuto alcuni effetti personali dell’uomo sotto la parete in località Le due sorelle, sul versante vicentino del Sengio Alto, le squadre del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno unitamente alle altre stazioni della delegazione Prealpi Venete e ai Vigili del fuoco con i droni si sono portate sul posto. A seguito della perlustrazione sono stati rinvenuti altri oggetti in un canale, finché non è stato individuato il corpo senza vita dell’uomo. Al momento sono in corso le operazioni di recupero della salma.

