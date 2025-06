Rivolta a Marassi, 13 detenuti trasferiti e 22 in isolamento

agenzia

Pagani (Uilpa), 'Cambiare subito i vertici del carcere genovese'

GENOVA, 05 GIU – A seguito della rivolta scoppiata ieri nel carcere di Marassi a Genova e poi rientrata grazie all’intervento della polizia penitenziaria tredici detenuti sono stati trasferiti in altre case circondariali e ventidue sono stati posti in isolamento. Lo comunica il segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani chiedendo “un cambiamento immediato dei vertici del carcere genovese”. “Incredibile ciò che è accaduto ieri a Marassi, i segni della devastazione e la motivazione che prende sempre più forma: – commenta Pagani – ovvero l’intento da parte dei detenuti di regolare i conti con altri reclusi, pare cinque, che nei giorni scorsi avrebbero violentato sessualmente un altro ristretto, per il quale sarebbe stato necessario l’accompagnamento presso l’ospedale cittadino per le cure del caso”. “Serve subito un cambio dei vertici del carcere di Marassi – sostiene Pagani – perché se oggi parliamo di rivolta sedata è solo grazie al sacrificio del corpo di polizia penitenziaria , che dalle 13 di ieri e fino all’una di notte ha impedito che i detenuti si impadronissero dell’intero istituto penitenziario”.

