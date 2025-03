Rivolta al Cpr Gradisca, ferito finanziere, protesta sindacato

agenzia

"Non ci sono condizioni per tenerlo aperto"

TRIESTE, 31 MAR – Nel corso di nuovi forti scontri all’interno del Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), nel tentativo di disarmare alcuni ospiti, un finanziere è stato ferito ad una mano. Ne dà notizia il Sindacato Italiano Lavoratori di Finanza. È accaduto nella serata di sabato 29 marzo, quando alcuni ospiti hanno appiccato diversi incendi all’interno della “zona blu” che, intaccando le strutture protettive, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I finanzieri in quel momento in servizio, impegnati a garantire una cornice di sicurezza e consentire lo spegnimento degli incendi, sono stati fatti oggetto di lancio di svariati materiali, diretti anche alla testa e al volto, da parte degli ospiti più violenti. E’ stata ristabilita la calma solo dopo alcune ore. “Nell’ultimo anno abbiamo avuto un incremento esponenziale degli episodi di violenza all’interno del Cpr, con il ferimento di tre finanzieri e svariati tra poliziotti e carabinieri – denuncia Armando Gallucci, segretario generale regionale del Silf – solo la professionalità degli operatori delle forze dell’ordine, tra cui i nostri baschi verdi, hanno evitato finora peggiori conseguenze”. “Una situazione ormai insostenibile, che non può continuare ad essere gestita con queste modalità – prosegue Gallucci – è intollerabile il silenzio che sembra essere calato da parte delle istituzioni; non hanno forse compreso che senza il ripristino effettivo della sicurezza a livelli adeguati all’interno del Cpr, anche attraverso la chiusura temporanea e lo spostamento presso altri centri degli ospiti attualmente presenti, oggi non ci sono le condizioni per garantire una gestione ottimale nel delicato contesto».

