Roberto Salis, molto felici, speriamo in voto di ottobre

'Finora la plenaria non ha mai smentito voto commissione'

MILANO, 23 SET – “Siamo un pochino più sereni ma molto felici, ma il voto ufficiale sarà a ottobre. Per fortuna, finora le indicazioni della Commissione non sono mai state smentite dalla plenaria quindi speriamo”: è il commento all’ANSA di Roberto Salis, dopo il voto della Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera che ha respinto la revoca dell’immunità a sua figlia Ilaria, eurodeputata di Avs.

