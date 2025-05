Rocca, scene da Gaza come ‘Se questo è un uomo’

agenzia

'Intollerabile, se Israele non si ferma Ue valuti sanzioni'

“Guardando le immagini da Gaza mi viene in mente ‘Se questo è un uomo’. Se il governo israeliano non dovesse fermarsi l’Ue valuti le sanzioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, già presidente della Croce Rossa, a margine del secondo Forum regionale sulla sicurezza urbana, nella sede della giunta. Su Gaza “ho accolto con favore le parole del ministro Tajani quando ha detto che ormai il livello è inaccettabile, mi sembra si sia espresso con chiarezza in Parlamento”. “Se si pretende di essere parte di una comunità internazionale e di essere una democrazia, ci si deve anche conformare alle regole del diritto internazionale e ci devono essere sanzioni quando il diritto internazionale non viene rispettato – ha sottolineato Rocca – Se non dovesse cessare il fuoco e soprattutto riprendere l’ingresso immediato degli aiuti sarebbe una cosa intollerabile. Non è questo il modo di trattare l’essere umano”, ha aggiunto.

