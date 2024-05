Roccella, a Matera dal 4 al 6 ottobre G7 pari opportunità

agenzia

Dedicato alla violenza maschile e all'empowement femminile

ROMA, 08 MAG – “La presidenza italiana riunirà dal 4 al 6 ottobre a Matera i ministri G7 responsabili per le pari opportunità e la riunione, che avrò l’onore di presiedere rappresenterà la piattaforma ideale per lo scambio di buone prassi, l’ideazione di soluzioni innovative e la promozione di partenariati finalizzati al raggiungimento della parità di genere in ambito G7”. Lo ha annunciato la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, durante il “Women7 Summit” dedicato alle pari opportunità in corso in Campidoglio. “Abbiamo deciso di concentrare la riunione ministeriale del G7 dedicata alle pari opportunità, su due tematiche, apparentemente distanti – ha spiegato la ministra – ma in realtà fortemente connesse. Da un lato la violenza maschile contro le donne, in termini di prevenzione e di sostegno alle vittime. Dall’altro l’empowerment femminile, con un focus particolare sul rapporto con il lavoro, l’impresa e la genitorialità”. Per la ministra, “violenza ed empowerment sono in realtà temi strettamente collegati e molto attuali. Anche per quello che sta succedendo nel mondo” e sottolineando che “la violenza ha molto a che fare, in termini oppositivi, anche con il tema dell’empowerment e col grande, essenziale tema della libertà” ed in particolare dell’indipendenza economica.

