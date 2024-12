Roccella,con nostro Governo 16 miliardi benefici per la famiglia

agenzia

'Certificato dall'Ufficio Parlamentare di bilancio'

ROMA, 14 DIC – “Questo è il primo Governo che ha cominciato davvero a fare qualcosa per la famiglia e per la natalità. L’ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che nell’anno 2024 questo Governo ha prodotto oltre 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per la famiglia. Credo che si davvero la prima volta che succede nella storia d’Italia”. Lo ha detto la ministra alla Famiglia, alle Pari Opportunità e alla Natalità Eugenia Roccella durante il panel ‘La via italiana per sostenere la famiglia’ a Atreju. “Perchè la famiglia – ha proseguito – o è stata data per scontata o è stata in qualche modo, non dico combattuta ma certamente considerata come un luogo di oppressione o in cui non ci poteva essere realizzazione personale. Non qualcosa da sostenere, non qualcosa che in realtà è l’impalcatura della nostra comunità. Abbiamo prodotto questi 16 miliardi di benefici attraverso una serie di provvedimenti”.

