Roghi in altri 5 stabilimenti a Ostia, ipotesi dolo

Domani sindaco Gualtieri a Cosp, assessore Zevi sul posto

(V. ‘Consiglio Stato annulla stop a bando..’ delle ore 17.02) (ANSA) – ROMA, 26 MAR – Incendi in altri cinque stabilimenti balneari a Ostia questa sera. I roghi, che seguono i due di ieri, hanno interessato alcune cabine e non si registrano feriti. Sul posto vigili del fuoco e polizia. L’ipotesi è che si tratti di incendi dolosi e che ci sia un collegamento tra gli episodi. E proprio oggi il Consiglio di Stato ha dato ragione al Campidoglio e al suo bando per l’affidamento delle concessioni degli stabilimenti sul litorale di Roma. Bando che era stato sospeso in via cautelativa dal Tar dopo il ricorso di alcuni concessionari. Il sindaco Gualtieri ha sentito telefonicamente il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il Consulente per la legalità di Roma Capitale Francesco Greco sulla questione degli incendi. Domani Gualtieri prenderà parte al Cosp in Prefettura dove sarà affrontata la questione incendi. Ieri le fiamme hanno colpito Le Dune e il Belsito. L’ assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi sta andando ad Ostia per seguire da vicino la situazione.

