Roghi in strada nella notte a Milano per il 19enne morto

Ramy Elgaml si è schiantato in scooter inseguito dai carabinieri

MILANO, 25 NOV – Dopo la manifestazione spontanea di protesta di ieri pomeriggio all’angolo fra via Ripamonti e via Quaranta dove Ramy Elgaml è morto schiantandosi con lo scooter mentre veniva inseguiti dai carabinieri, questa notte sono stati accesi due roghi in strada nel quartiere di Corvetto dove il 19enne egiziano abitava. I roghi, che hanno bruciato masserizie trovate per strada e legno, sono stati accesi fra via dei Cinquecento e via dei Panigarola. I manifestanti, in tutto una trentina, hanno anche lanciato petardi, alcuni verso gli agenti di polizia che sono intervenuti. Le persone intervenute se ne sono poi andate senza che ci siano stati scontri con le forze dell’ordine.

