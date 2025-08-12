Roghi Vesuvio, presidente Parco “un sospiro di sollievo”

agenzia

Fiamme in gran parte domate, resta qualche focolaio

OTTAVIANO (NAPOLI), 12 AGO – “Le fiamme sono state in gran parte domate e adesso si sta lavorando ancora con mezzi aerei per spegnere definitivamente qualche focolaio, soprattutto sul lato di Ottaviano”. Lo dice all’ANSA il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca. “Si sta lavorando con tutti gli uomini a terra per spegnere l’incendio definitivamente. Ma possiamo tirare un sospiro di sollievo , si sta lavorando per la bonifica e speriamo di poterci rialzare nei prossimi giorni e continuare ad andare avanti con forza e determinazione così come abbiamo fatto in questi anni” (ANSA)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA