Rogo auto noleggio a Vibo Valentia,si ipotizza la matrice dolosa

agenzia

Dieci le vetture distrutte dalle fiamme, accertamenti in corso

VIBO VALENTIA, 05 FEB – Dieci auto sono andate distrutte assieme a un cassone per la raccolta di rifiuti in un incendio scoppiato in piena notte nella zona industriale di località Aeroporto a Vibo Valentia. Accertamenti sono in corso sulla cui natura del rogo anche se l’ipotesi prevalente è quella del dolo. Le auto, adibite a noleggio, erano parcheggiate all’interno di un piazzale. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia con tre mezzi. L’intervento di spegnimento e messa in sicurezza dell’area è stato concluso all’alba dopo circa tre ore di lavoro. Secondo i primi accertamenti effettuati sul luogo dove si è sviluppato il rogo ci sarebbero diversi elementi che giustificherebbero la matrice dolosa.

