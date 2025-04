Rogo di auto a Torino, evacuato un palazzo, un ricoverato

agenzia

Le fiamme in via Sineo, spente dai vigili del fuoco

TORINO, 27 APR – L’incendio di alcune auto a Torino ha coinvolto un palazzo, rendendo necessaria l’evacuazione dei residenti e il soccorso per una persona, poi ricoverata. Il rogo è divampato stamattina in via Sineo, poco distante dal centro e dal Po, e poco dopo le 9.45 sono intervenuti i vigili del fuoco L’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, ha coinvolto cinque squadre, tra cui l’autoscala.

