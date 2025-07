Rogo di sterpaglie nel Casertano, muore 90enne

agenzia

Non è improbabile che abbia acceso la vegetazione secca

NAPOLI, 02 LUG – Ucciso dalle fiamme di un rogo di sterpaglie mentre si prendeva cura del suo terreno. È morto così a Sessa Aurunca, nel Casertano, un pensionato di 90 anni, Domenico Andreoli, residente a Roma ma che tornava spesso a Sessa per curare le sue proprietà. Il corpo carbonizzato del 90enne è stato rinvenuto dai Vigili del fuoco intervenuti per un rogo di sterpaglie lungo la strada provinciale che collega due frazioni di Sessa Aurunca, San Martino e Santa Maria a Valogno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sessa. Dai primi accertamenti sembrerebbe si tratti di un tragico incidente, con l’uomo che stava pulendo la vegetazione sotto le piante di ulivo, e non è improbabile che abbia acceso la vegetazione secca restando poi coinvolto nel rogo, finito fuori controllo.

